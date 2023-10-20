Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Проект U Bat Yam Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма. Эти башни были тщательно спланированы и спроектированы в каждой детали, сочетая современный городской дизайн и образцовую функциональность, чтобы создать идеальную квартиру, как вы и мечтали. Планируемая поставка: июнь 2030 • Полная банковская гарантия • Метод урегулирования: • 20% подписи 80% за четыре месяца до ключевой доставки • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером Стратегическое местоположение В самом сердце Израиля, недалеко от главных дорог, башни У отмечают новую входную дверь в Бат-Ям. Проект расположен в отремонтированном районе Рамат Ханаси, всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Йосефталь и легкого трамвая. Этот растущий сектор сочетает в себе современность, качество жизни и доступность. Вам понравится: • Быстрый доступ к Тель-Авиву и автомагистрали Аялон • Зеленые парки и непосредственная близость к морю • Торговый центр, кафе и рестораны под вашей резиденцией • Школы, культурные учреждения и современный жилой клуб Концепция: идеальный баланс Туры Проект U гармонично сочетает в себе жилую, коммерческую и образовательную сферы. На двух коммерческих этажах разместятся магазины, кафе и близлежащие службы, создавая плавный и оживленный городской опыт. В нескольких шагах от отеля большой торговый центр и зоны отдыха предлагают идеальную среду для жизни всей семьи. Клубный дом был специально разработан для комфорта и благополучия жителей, а окружающие школы, парки и культурные учреждения обеспечивают практическую и вдохновляющую повседневную жизнь. Потому что дети всегда на первом месте, все продумано для вашей семьи. Типология квартир • 3 номера: балкон 82 м2 + 8 м2 • 4 номера: 105 м2 + балкон 15 м2 • 5 номеров: 127 м2 + балкон 15 м2 Каждая квартира продается с парковкой