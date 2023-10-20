  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль

от

$846,450

Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
;
6
ID: 34300
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Français Français
Проект U Bat Yam Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма. Эти башни были тщательно спланированы и спроектированы в каждой детали, сочетая современный городской дизайн и образцовую функциональность, чтобы создать идеальную квартиру, как вы и мечтали. Планируемая поставка: июнь 2030 • Полная банковская гарантия • Метод урегулирования: • 20% подписи 80% за четыре месяца до ключевой доставки • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером Стратегическое местоположение В самом сердце Израиля, недалеко от главных дорог, башни У отмечают новую входную дверь в Бат-Ям. Проект расположен в отремонтированном районе Рамат Ханаси, всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Йосефталь и легкого трамвая. Этот растущий сектор сочетает в себе современность, качество жизни и доступность. Вам понравится: • Быстрый доступ к Тель-Авиву и автомагистрали Аялон • Зеленые парки и непосредственная близость к морю • Торговый центр, кафе и рестораны под вашей резиденцией • Школы, культурные учреждения и современный жилой клуб Концепция: идеальный баланс Туры Проект U гармонично сочетает в себе жилую, коммерческую и образовательную сферы. На двух коммерческих этажах разместятся магазины, кафе и близлежащие службы, создавая плавный и оживленный городской опыт. В нескольких шагах от отеля большой торговый центр и зоны отдыха предлагают идеальную среду для жизни всей семьи. Клубный дом был специально разработан для комфорта и благополучия жителей, а окружающие школы, парки и культурные учреждения обеспечивают практическую и вдохновляющую повседневную жизнь. Потому что дети всегда на первом месте, все продумано для вашей семьи. Типология квартир • 3 номера: балкон 82 м2 + 8 м2 • 4 номера: 105 м2 + балкон 15 м2 • 5 номеров: 127 м2 + балкон 15 м2 Каждая квартира продается с парковкой

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$830,650
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до …
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Показать все Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Продается: Дуплекс с частной крышей - Бен Иегуда / Арлозоров ✨ В отремонтированном здании с лифтом ???? 5-й этаж Уникальный дуплекс, 3 комнаты, включая безопасную спальню (Мамед) Приблизительно 100 м2 жилой площади + частная крыша около 40 м2???? ???? Первый уровень: Просторная гостиная К…
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Показать все Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Хадера, Израиль
от
$465,548
БЖ Небольшая, очень симпатичная 3-х комнатная квартира эксклюзивная в самом центре города и тихая в Хадере! Характеристики: - Квартира 3 комнаты площадью около 70 м2, - Терраса, - На 4-м этаже на 6, - Лифт, - Кадастр! - Отличное место! - Отличная цена! У подножия здания находится супермар…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
