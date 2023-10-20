  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Иерусалим, Израиль
от
$2,665
;
6
ID: 34524
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaUman, 16

О комплексе

В динамичном районе Талпиота, в центре делового центра Иерусалима, открыты современные офисы площадью 180 м2, разделенные на 7 независимых рабочих мест и большой конференц-зал. Расположенные на 1-м этаже с лифтом, эти номера также имеют собственный балкон. Идеально подходит для компании, ищущей функциональное пространство, сразу работающее и близкое к основным дорогам. Доступно немедленно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$316,008
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и…
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепят…
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Показать все Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдель…
