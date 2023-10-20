Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат.
Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Трамвай в ожидании.
2 лифта на этаж, включая один из хабата и парковку
Вступление в начале 2027 года
Последние квартиры на продажу:
3 комнаты сад на первом этаже 60 м2 и сад 71 м2
Экспозиция: Север/Восток
Цена: 3 950 000 ш
3 комнаты сад на первом этаже 85м2 и 265м2 сад
Выставка: Северо-Восток
Цена: 4.200,000 sh
4 номера 6-й этаж, 104 м2 и 9 м2 терраса, одна часть которой сокка
Северо-Восточная выставка
Цена: 4.200,000 sh
4 номера первый этаж 116м2 и сад 121м2
Цена: 6.110,000 sh
5 номеров на первом этаже, 137м2 и 27м2 сад
Цена: 7.900,000 sh
5 номеров 5-й этаж, 123 м2 с террасой 17 м2, включая соку, прекрасный вид,
Выставка: Северо-Восток
Цена 5 200 000 руб.
Пентхаусы 6 комнат
Все пентхаусы дуплекс 137м2 с террасой 18м2
Цена 7 700 000 $
Оплата: 20%/80%
Другие возможные способы оплаты по запросу
Тема: Цены могут варьироваться
Эти цены не включают наши агентские сборы 2% плюс маам (тва).
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
