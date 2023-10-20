  1. Realting.com
  Израиль
  Нетивот
  Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Нетивот, Израиль
от
$457,710
;
10
ID: 34768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Beersheba Subdistrict
  Город
    Нетивот
  Адрес
    Shivtei Israel

О комплексе

Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комплекс, распределенный по четырем участкам в гармоничной и зеленой среде. Проект предлагает квартиры в широком диапазоне конфигураций: 3, 4 и 5 комнатные апартаменты, первый этаж, а также роскошные пентхаусы, некоторые с частным бассейном. частный погреб для каждого размещения, велосипеды и коляски, а также общие пространства, предназначенные для содействия общественной жизни. 3 шт. от 1,260.000 ниш!!! 4 шт. от 1.460.00 nis 5 шт. от 1,630.000 ниш

Местонахождение на карте

Нетивот, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

