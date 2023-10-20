  1. Realting.com
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Тель-Авив, Израиль
$4,00 млн
14
ID: 34342
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Russlan, 7

О комплексе

Français Français
Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и культурного дизайна. Расположенный в многовековом османском здании, в самом сердце старого города Яффо, он был преобразован в частную резиденцию в марокканском стиле, сочетая в себе великолепное этническое очарование и оригинальные архитектурные элементы региона. Расположенный на площади Кедумим, дом предлагает беспрецедентное удобство, с близостью к морю, оживленным блошиным рынком, развлекательными заведениями, торговыми центрами и легким доступом к трамвайной станции. Недвижимость имеет традиционный марокканский хаммам на первом этаже, предлагая аутентичный и расслабляющий опыт. Терраса на крыше просторна и идеально подходит для организации мероприятий, в то время как балкон предлагает потрясающий панорамный вид на море и историческое окружение старого города Яффо. Основные характеристики: Площадь внутренней поверхности: 231 м2 Крыша террасы: 91 м2 с панорамным видом на море и старый город Яффо - Терраса: 14 м2 - Ориентация: Запад, Север, Юг - Просторный входной зал - Отдельная гостиная с выходом на террасу - Дизайн кухни, полностью оборудованной и изготовленной на заказ Комнаты: 2, расположенные на первом этаже для большей конфиденциальности Прекрасный марокканский хаммам Высокие потолки по всему дому - Система подогрева пола в ванных комнатах Интеллектуальная технология домашней автоматизации - Парковочные места: 2 Этот необыкновенный дом является не только жемчужиной недвижимости, но и теплым и гостеприимным святилищем, гармонизирующим элегантность и культурное наследие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

