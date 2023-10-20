Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон
Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде.
Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал.
Описание:
Щедрая площадь 122 м2
Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий парк
Функциональная кухня с прачечной
Две большие спальни, каждая с двумя окнами
Безопасная комната (Safe Room)
Два лифта
Парковка
Обновление, идеально подходит для настройки или инвестиций
Премиум месторасположение:
Близость к магазинам, школам, синагогам и транспорту
В нескольких минутах ходьбы от пляжа
Тихая и востребованная жилая среда
Основной актив:
Аналогичные квартиры в резиденции после ремонта предлагаются по цене 2 300 000 рублей.
Исключительная цена продажи: 1 690 000
Вывод:
Исключительная ценность для денег, высокий потенциал и идеальное расположение.
Лучшая сделка по недвижимости на данный момент в Ашдоде.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно