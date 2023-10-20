  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Ашдод, Израиль
от
$548,625
;
5
ID: 34079
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде. Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал. Описание: Щедрая площадь 122 м2 Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий парк Функциональная кухня с прачечной Две большие спальни, каждая с двумя окнами Безопасная комната (Safe Room) Два лифта Парковка Обновление, идеально подходит для настройки или инвестиций Премиум месторасположение: Близость к магазинам, школам, синагогам и транспорту В нескольких минутах ходьбы от пляжа Тихая и востребованная жилая среда Основной актив: Аналогичные квартиры в резиденции после ремонта предлагаются по цене 2 300 000 рублей. Исключительная цена продажи: 1 690 000 Вывод: Исключительная ценность для денег, высокий потенциал и идеальное расположение. Лучшая сделка по недвижимости на данный момент в Ашдоде.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
