  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
;
14
ID: 34571
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Nahal Dan

О комплексе

Вилла в Израиле Ашдод, Юд Алефский район с архитектором интерьера. 460 м2 жилая площадь + земля 700 м2. Пул бесконечности 8,40 м х 4,80 м. Первый этаж: гостиная/столовая/современная полностью оборудованная кухня/независимая ВК/учебная/техническая комната. 1-й уровень: 2 большие спальни, одна с раздевалкой и ванной комнатой / WC. 2-й уровень: отдельный туалет / 1 спальня с душем и террасой / 2 спальни с ванными комнатами / общие жилые помещения (офисы, гостиные или другие). 3-й уровень: центральная комната с туалетом и небольшой кухней с видом на 2 большие террасы и чердак с панорамным видом на море без визави. Кондиционер во всех комнатах. Наземное отопление (газ). Тревога + 5 камер, управляемых по телефону. Дистанционно управляемые интеллектуальные коммутаторы Wi-Fi (Alexa, Google или Amazon). Подвал с 3 комнатами, окнами, открытой дверью с небольшой террасой, оборудованной кухней + туалетом ванной комнаты (открытое пространство). Мамад. Мебель для ванной комнаты, кран и душ во всех ванных комнатах. Электрические шторы гостиной высотой 6 метров и во всех номерах. Экзотический сад с автоматическим поливом. Снаружи свет. Частная парковка. Величественная входная дверь 200 шириной х 300 высотой. Звук с усилителем WiFi 2 на открытом воздухе. Свет по всему дому.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
