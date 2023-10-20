Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Вилла в Израиле Ашдод, Юд Алефский район с архитектором интерьера. 460 м2 жилая площадь + земля 700 м2. Пул бесконечности 8,40 м х 4,80 м.
Первый этаж: гостиная/столовая/современная полностью оборудованная кухня/независимая ВК/учебная/техническая комната.
1-й уровень: 2 большие спальни, одна с раздевалкой и ванной комнатой / WC.
2-й уровень: отдельный туалет / 1 спальня с душем и террасой / 2 спальни с ванными комнатами / общие жилые помещения (офисы, гостиные или другие).
3-й уровень: центральная комната с туалетом и небольшой кухней с видом на 2 большие террасы и чердак с панорамным видом на море без визави.
Кондиционер во всех комнатах. Наземное отопление (газ). Тревога + 5 камер, управляемых по телефону. Дистанционно управляемые интеллектуальные коммутаторы Wi-Fi (Alexa, Google или Amazon). Подвал с 3 комнатами, окнами, открытой дверью с небольшой террасой, оборудованной кухней + туалетом ванной комнаты (открытое пространство). Мамад. Мебель для ванной комнаты, кран и душ во всех ванных комнатах. Электрические шторы гостиной высотой 6 метров и во всех номерах. Экзотический сад с автоматическим поливом. Снаружи свет. Частная парковка. Величественная входная дверь 200 шириной х 300 высотой. Звук с усилителем WiFi 2 на открытом воздухе. Свет по всему дому.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно