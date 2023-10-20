  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
$909,150
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
ID: 34820
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, подвал и частная парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
