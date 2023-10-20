  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Holyland golden heights

Жилой квартал Holyland golden heights

Иерусалим, Израиль
$1,22 млн
  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    brhm prrh

О комплексе

### ** Презентация проекта - Achat Holyland Grouping, Иерусалим* * Этот новый жилой проект, расположенный в самом сердце популярного района Святой Земли в Иерусалиме, предлагает редкую возможность приобрести квартиру в современной, зеленой среде и идеально связан с основными осями города. Предназначенное для обеспечения комфорта, качества жизни и долговечности, здание состоит из ** сада и трех этажей **, в общей сложности **12 просторных квартир **, от **3 комнат до 4 комнат **. Каждый корпус имеет аккуратный дизайн, оптимизированные пространства и красивую яркость. Апартаменты оборудованы щедрыми террасами, в то время как наземный сад имеет частные сады, идеально подходящие для семей или тех, кто ищет тихую и зеленую среду обитания. Проект также включает в себя ** наземную парковку**, обеспечивающую комфорт и безопасность на ежедневной основе, а также строительный стандарт, отвечающий современным требованиям к изоляции, долговечности и качеству материалов. ** Поставка запланирована на 36 месяцев, что позволяет покупателям спокойно планировать свою установку или инвестиции. Эта группа покупателей представляет собой уникальную возможность присоединиться к проекту недвижимости размером с человека в одном из самых популярных районов Иерусалима, наслаждаясь выгодными условиями и исключительной жизненной средой. Наше агентство в вашем распоряжении для любой дополнительной информации

Иерусалим, Израиль
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается пример…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau rez de jardin
Жилой квартал Beau rez de jardin
Жилой квартал Beau rez de jardin
Жилой квартал Beau rez de jardin
Жилой квартал Beau rez de jardin
Показать все Жилой квартал Beau rez de jardin
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Красивый сад 4/5 штук У него есть все. Балкон, сад, ммд, подвал, парковка Жилой район в 15 минутах ходьбы от центра города Запрашиваются серьезные ссылки
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Показать все Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Ашдод, Израиль
от
$655,215
Прекратить бизнес Квартира 3 номера в Юд Бет, очень хорошо размещена по очень хорошей цене. Полностью меблирована. Рядом с транспортом, школами, игровыми площадками, синагогами, магазинами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
