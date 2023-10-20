Жилой квартал Holyland golden heights

### ** Презентация проекта - Achat Holyland Grouping, Иерусалим* * Этот новый жилой проект, расположенный в самом сердце популярного района Святой Земли в Иерусалиме, предлагает редкую возможность приобрести квартиру в современной, зеленой среде и идеально связан с основными осями города. Предназначенное для обеспечения комфорта, качества жизни и долговечности, здание состоит из ** сада и трех этажей **, в общей сложности **12 просторных квартир **, от **3 комнат до 4 комнат **. Каждый корпус имеет аккуратный дизайн, оптимизированные пространства и красивую яркость. Апартаменты оборудованы щедрыми террасами, в то время как наземный сад имеет частные сады, идеально подходящие для семей или тех, кто ищет тихую и зеленую среду обитания. Проект также включает в себя ** наземную парковку**, обеспечивающую комфорт и безопасность на ежедневной основе, а также строительный стандарт, отвечающий современным требованиям к изоляции, долговечности и качеству материалов. ** Поставка запланирована на 36 месяцев, что позволяет покупателям спокойно планировать свою установку или инвестиции. Эта группа покупателей представляет собой уникальную возможность присоединиться к проекту недвижимости размером с человека в одном из самых популярных районов Иерусалима, наслаждаясь выгодными условиями и исключительной жизненной средой. Наше агентство в вашем распоряжении для любой дополнительной информации