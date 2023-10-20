  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Jerusalem arnona

Жилой квартал Jerusalem arnona

Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
;
3
ID: 34794
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Хеврон, 99

О комплексе

Français Français
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пентхаусы. Резиденция включает в себя клуб для жителей, синагогу, спортзал, элегантный входной зал и ясли с независимым входом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Аренда – новое здание Красивая и современная квартира в новом здании высокого положения, доступном в начале января. Детали собственности: 3 комнаты (2 спальни + гостиная) Балкон Новое здание Яркая квартира с продуманной обстановкой Цена: 14 000 Свяжитесь с нами для видео или посещени…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Показать все Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,665
Улица Ница, Нетания Эта квартира идеально подходит для любителей моря, всего в нескольких шагах от прекрасной прогулки по Нетании. Рядом с кафе, ресторанами, супермаркетами и пляжем. Подробности квартиры: Здание HaTerrassa, обращенное к морю Роскошное здание с 3 лифтами Хранитель присутств…
Агентство
Immobilier.co.il
