Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив
Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для семейной жизни в тихой и жилой среде.
Основные характеристики:
96 м2 + терраса 15 м2
3 спальни, включая мастер-люкс
2 ванные комнаты
Высота потолка
Тройное остекление, отличные ориентации
Независимый кондиционер
Высококачественные услуги:
600 000 000 NIS работает на архитектора, который уже заплатил
Кухня Schuller, премиальные материалы, утопленное освещение
Возможность выбора цвета и отделки перед доставкой
Недавнее здание с лифтом, включая частную парковку. Доступные варианты: подвал и вторая парковка.
Цена: 6 800 000 шекелей
Редкая недвижимость, сочетающая в себе востребованное местоположение, высококлассный ремонт и современный комфорт.
