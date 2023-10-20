  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
4
ID: 34155
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Беэри, 27

О комплексе

Français Français
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой площади + 11 м2 солнечной террасы) на 2 этаже. Фасад с широкими отверстиями. Ориентация: Юг и Восток. Оптимальное расположение. (Архитектор: Гиди Бар Ориан). Подземная парковка. Аренда, полученная при строительстве (по оценке эксперта). Запланированная доставка: Лето 2028.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$917,615
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Красивый 4-комнатный центр города
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Иерусалим, Израиль
от
$2,665
В динамичном районе Талпиота, в центре делового центра Иерусалима, открыты современные офисы площадью 180 м2, разделенные на 7 независимых рабочих мест и большой конференц-зал. Расположенные на 1-м этаже с лифтом, эти номера также имеют собственный балкон. Идеально подходит для компании, ищу…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации