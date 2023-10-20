  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Иерусалим, Израиль
от
$904,134
;
5
Оставить заявку
ID: 34118
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Некоторые примеры цен: 3 номера 82м2, балкон 12м2 Цена: 2.884.000sh 4 комнаты, 83, 85 или 94 м2, балкон 12 м2 Цена от 2.959.000sh 5 штук и 6 штук также доступны Цены не включают наши агентские сборы

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Хадера, Израиль
от
$730,455
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$904,134
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bat yam cote mer
Жилой квартал Bat yam cote mer
Жилой квартал Bat yam cote mer
Жилой квартал Bat yam cote mer
Жилой квартал Bat yam cote mer
Показать все Жилой квартал Bat yam cote mer
Жилой квартал Bat yam cote mer
Бат-Ям, Израиль
от
$850,526
Очень красивый проект магазина на Бат Ям расположен в 10 минутах от Тель-Авива в 1200 метрах ходьбы от моря, а также недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
** Исключительная возможность на 8 дней** (Подпись до 31/12/2025) 4-комнатная квартира идеально подходит для семей! Бульвар Нордау, Старый Север??? *RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный???? ✨ 116 м2 жилая площадь ✨ Солнечная терраса 10 м2 ✨ 4 штуки с оптимальной планировкой ✨ Частна…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Показать все Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде На участке площадью 315 м2, вилла площадью 265 м2, оставленная на гостиной и кухне на первом этаже, спальни и ванные комнаты на полу, а также меблированный подвал с видом на внутренний двор. Очень красивые экстерьеры дополняют это свойство бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации