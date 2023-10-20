  1. Realting.com
  Израиль
  Ашдод
  Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,65 млн
;
9
ID: 34578
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Арик Айнштейн

О комплексе

Français Français
Величественные 5 номеров, преобразованных в 4 в Ашдоде "Мар", высокий стоя, высокий пол, вид на море и "Ган Волосы". Резиденция «Le Deauville», с 4 лифтами, напротив театра и ратуши, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 1 минуте от кафе, ресторанов, торговых центров, транспортных средств! Лучшее место в городе!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$511,005
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Другие комплексы
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей…
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
Превосходная 4-комнатная квартира отремонтирована в престижном бутик-комплексе – Strok 7–9 (Компания «Нетанел» – поставка в первом квартале 2026 года) 102,5 м2 + балкон 14 м2 3-й этаж - всего 2 квартиры на этаж 3 Ориентация 2 подземных парковочных места + подвал Европейская прокуратура Высо…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации