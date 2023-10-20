  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Ашкелон, Израиль
от
$485,925
;
5
Оставить заявку
ID: 34748
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Lakhish, 10

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4 номера Простой центр города

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$3,07 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Жилой квартал Bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$335,445
Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Показать все Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Хороший коттедж из 7 комнат с большим подвалом. Просторный, большой восхитительный сад. Идеально подходит для семьи, комнаты большие, приятные и светлые. Рядом со школами и общинами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Показать все Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Квартира на продажу в Арноне, улица Равадим, квартира с характером, 3,5 номера, 86 квадратных метров, первый этаж, выход во двор, отдельный блок 20 квадратных метров, зарегистрированный как хранилище
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации