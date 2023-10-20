  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ор Акива
  4. Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 34502
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Ор Акива

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera и окрестностей представляет престижный проект недвижимости в Ор Акива, в востребованном жилом районе «Ор Ям». Расположенный рядом с Кесарией, всего в нескольких минутах от Хадеры, город Ор-Акива имеет стратегическое расположение, сочетающее спокойствие, доступность и качество жизни и тепло приветствует все больше франкофонов. Этот новый высококлассный проект в конце строительства предлагает в общей сложности 13 эксклюзивных объектов: Дом: ✅ Дом 5,5 номеров на 3 этажах 180 м2, ✅ Земля 225 м2, терраса 80 м2, ✅ Вершина крыши около 70 м2! ✅ Возможность создания студии площадью около 17 м2, ✅ Два парковочных места! ✅ От 4 450 000 шекелей. Дуплекс с садом: ✅ Несколько великолепных 5-комнатных дуплексов с садом, как частный дом, ✅ Около 200 м2 построено, на участке около 212 м2, ✅ На первом этаже: просторная гостиная с красивым садом, ✅ Наверху: ночное пространство с 4 красивыми спальнями, включая мастер-люкс XL и безопасную комнату. ✅ Подвал, ✅ Два парковочных места! ✅ От 4.200.000 шекелей. Пентхаус: ✅ Несколько превосходных 5-комнатных пентхаусов площадью 134 м2 ✅ Просторная гостиная с большими отверстиями, ✅ Родительский набор XL, ✅ Три дополнительных спальни, ✅ Солнечная терраса площадью 75 м2 с открытым видом! ✅ Доступ на террасу из каждой комнаты квартиры! ✅ Два парковочных места, ✅ От 4 000 000 шекелей. Планируемая поставка: октябрь 2025 BZH. Основные моменты проекта: - Всего 13 квартир, уникальный проект! - очень высокие постоянные услуги, - Новая семейная зона, тихая и зеленая, очень востребованная, с магазинами поблизости, Близость к Кесарии и основным дорогам (маршруты 2 и 4). Около 10 минут от пляжей и около 40 минут от Тель-Авива или Хайфы. Промоутер, известный качеством своего строительства, Юридическая гарантия строительства, Отличные характеристики, включая кондиционер и хорошую кухню. Последние стандарты безопасности. Станьте обладателем прекрасной новой квартиры, уже построенной! Сделайте свое приобретение в Израиле на расстоянии в полной безмятежности! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи — RE/MAX Хадера и окрестности. Профессиональная лицензия 313736. Беазрат Хашем, Бея-хад Ненатси-х!

Местонахождение на карте

Ор Акива, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement renove a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Продается – новая 3-комнатная квартира с балконом и парковкой В новом здании, только что доставленном (месяц назад), откройте для себя этот превосходный 3-комнатный фасад, расположенный на 2-м этаже, предлагающий современные услуги и оптимальный комфорт. С площадью 80 м2, в комплекте с бал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$759,266
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
????? ЦЕНОВОЙ БАЗ - Возможность быть арестованным! Расположенная на улице Бен-Иегуда, между Фришманом и Бограшовым, эта квартира площадью 50 м2 расположена в недавнем здании. Расположенный в задней части здания, он наслаждается тихой и сохраненной средой, находясь в самом сердце оживленного…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации