Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera и окрестностей представляет престижный проект недвижимости в Ор Акива, в востребованном жилом районе «Ор Ям».
Расположенный рядом с Кесарией, всего в нескольких минутах от Хадеры, город Ор-Акива имеет стратегическое расположение, сочетающее спокойствие, доступность и качество жизни и тепло приветствует все больше франкофонов.
Этот новый высококлассный проект в конце строительства предлагает в общей сложности 13 эксклюзивных объектов:
Дом:
✅ Дом 5,5 номеров на 3 этажах 180 м2,
✅ Земля 225 м2, терраса 80 м2,
✅ Вершина крыши около 70 м2!
✅ Возможность создания студии площадью около 17 м2,
✅ Два парковочных места!
✅ От 4 450 000 шекелей.
Дуплекс с садом:
✅ Несколько великолепных 5-комнатных дуплексов с садом, как частный дом,
✅ Около 200 м2 построено, на участке около 212 м2,
✅ На первом этаже: просторная гостиная с красивым садом,
✅ Наверху: ночное пространство с 4 красивыми спальнями, включая мастер-люкс XL и безопасную комнату.
✅ Подвал,
✅ Два парковочных места!
✅ От 4.200.000 шекелей.
Пентхаус:
✅ Несколько превосходных 5-комнатных пентхаусов площадью 134 м2
✅ Просторная гостиная с большими отверстиями,
✅ Родительский набор XL,
✅ Три дополнительных спальни,
✅ Солнечная терраса площадью 75 м2 с открытым видом!
✅ Доступ на террасу из каждой комнаты квартиры!
✅ Два парковочных места,
✅ От 4 000 000 шекелей.
Планируемая поставка: октябрь 2025 BZH.
Основные моменты проекта:
- Всего 13 квартир, уникальный проект!
- очень высокие постоянные услуги,
- Новая семейная зона, тихая и зеленая, очень востребованная, с магазинами поблизости,
Близость к Кесарии и основным дорогам (маршруты 2 и 4).
Около 10 минут от пляжей и около 40 минут от Тель-Авива или Хайфы.
Промоутер, известный качеством своего строительства,
Юридическая гарантия строительства,
Отличные характеристики, включая кондиционер и хорошую кухню.
Последние стандарты безопасности.
Станьте обладателем прекрасной новой квартиры, уже построенной!
Сделайте свое приобретение в Израиле на расстоянии в полной безмятежности!
Для получения дополнительной информации:
Рафель Бенгигуи — RE/MAX Хадера и окрестности.
Профессиональная лицензия 313736.
Беазрат Хашем, Бея-хад Ненатси-х!