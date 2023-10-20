  1. Realting.com
  Израиль
  Ашкелон
  Жилой квартал Coup de fusil

Жилой квартал Coup de fusil

Ашкелон, Израиль
от
$595,650
;
10
ID: 34762
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Ashkelon Subdistrict
  Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Уникальный бизнес для захвата!!! В новом районе Агамим. в небольшом здании 5 этажей, rdj 4 комнаты жилой площади 100 м2 + сад 50 м2. Американская кухня, электрика, главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, централизация кондиционера, парковка. Заходите немедленно. Очень хороший продукт для среды обитания, а также инвестиции. Чтобы быть захваченным!!!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Вы просматриваете
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
