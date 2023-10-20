Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный Дуплекс с 5 номерами 158 м2 нетто ( 178 м2 брутто) и 3 ванными комнатами. Терраса 23 м2. Вид на отставку.
Хорошая скрытая кухня. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий пепетит в центре города. Уровень 1: гостиная/столовая/кухня/мамад и ванная комната.
Уровень 2: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно