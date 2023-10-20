Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается эксклюзивно - Недавняя квартира, Бат Ям
Редкая возможность жить в мире в сердце Бат-Яма, на спокойной и приятной улице, рядом со всеми удобствами.
Характеристики собственности:
• Жилая площадь: 83 м2
• Балкон: 5 м2
• Защищенная комната (Mamad) с раздевалкой
• Просторный мастер-люкс с раздевалкой и частной ванной комнатой
• Модернизированная кухня
• Последние апартаменты в качественном здании
Идеальное месторасположение – рядом:
• Рядом с проспектом Ха'Атсмаут и его зеленой прогулкой
• В нескольких минутах от пляжа
• Рядом с трамваем
• быстрый доступ к общественному транспорту
• Супермаркеты
• Школы
• Кафе, магазины и другие услуги
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно