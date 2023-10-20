Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Продается эксклюзивно - Недавняя квартира, Бат Ям Редкая возможность жить в мире в сердце Бат-Яма, на спокойной и приятной улице, рядом со всеми удобствами. Характеристики собственности: • Жилая площадь: 83 м2 • Балкон: 5 м2 • Защищенная комната (Mamad) с раздевалкой • Просторный мастер-люкс с раздевалкой и частной ванной комнатой • Модернизированная кухня • Последние апартаменты в качественном здании Идеальное месторасположение – рядом: • Рядом с проспектом Ха'Атсмаут и его зеленой прогулкой • В нескольких минутах от пляжа • Рядом с трамваем • быстрый доступ к общественному транспорту • Супермаркеты • Школы • Кафе, магазины и другие услуги