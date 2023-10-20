  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
;
10
Оставить заявку
ID: 34902
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается эксклюзивно - Недавняя квартира, Бат Ям Редкая возможность жить в мире в сердце Бат-Яма, на спокойной и приятной улице, рядом со всеми удобствами. Характеристики собственности: • Жилая площадь: 83 м2 • Балкон: 5 м2 • Защищенная комната (Mamad) с раздевалкой • Просторный мастер-люкс с раздевалкой и частной ванной комнатой • Модернизированная кухня • Последние апартаменты в качественном здании Идеальное месторасположение – рядом: • Рядом с проспектом Ха'Атсмаут и его зеленой прогулкой • В нескольких минутах от пляжа • Рядом с трамваем • быстрый доступ к общественному транспорту • Супермаркеты • Школы • Кафе, магазины и другие услуги

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$927,647
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Для продажи - один пентхаус со всеми позициями ???? Расположен на тихой улице недалеко от Шенкина, между королем Георгом и Йохананом Хасандлар. 5 штук 167 м2 интерьер + 97 м2 террасы на крыше Здание отремонтировано после TAMA 38 Доставка: октябрь 2025 Высококачественный архитектурный д…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Инвестиции! ✨ Байт Ваган — Рехов Хачми✨3 комнаты 51м2, хорошо устроены, очень хорошее состояние, прачечная Терраса Сокка беспрепятственный вид ДРК Парковка и Махсан
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Показать все Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
БЖ Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице. - дом из 6 комнат полностью отремонтирован! - жилая площадь 180 м2, - участок площадью 250 м2, просторная…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации