Жилой квартал Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Новый для эксклюзивной продажи!
Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) — новый роскошный проект Gabay Group
В самом сердце нового севера, в нескольких минутах от парка Хаяркон, трамвая, кафе и магазинов.
Хорошо устроенная 4-комнатная квартира с приятной отделкой
На 4 этаже (из 8)
• Жилая площадь около 91 м2
• Просторная и солнечная терраса площадью 10 м2
• Подземная парковка
• пещера
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
