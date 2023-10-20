  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
;
10
ID: 34383
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Dr Bodenheimer, 2

О комплексе

Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) — новый роскошный проект Gabay Group В самом сердце нового севера, в нескольких минутах от парка Хаяркон, трамвая, кафе и магазинов. Хорошо устроенная 4-комнатная квартира с приятной отделкой На 4 этаже (из 8) • Жилая площадь около 91 м2 • Просторная и солнечная терраса площадью 10 м2 • Подземная парковка • пещера

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
