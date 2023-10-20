  1. Realting.com
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
;
10
ID: 34747
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    ХаНамель, 7

О комплексе

Пентхаус открытого моря, 5 комнат жилая площадь 175 кв. м Балкон площадью около 70 м2 на уровне входа Гостиная и кухонная зона прим. 75 м2 Верхний балкон прибл. 230 м2 Родительский люкс с балконом и встроенной броней Высота потолка 3,20 метра 16 этаж из 16 Шкафы Boi интегрированы в комнаты Подземная парковка Подробнее и назначение в собственность по телефону 0546233343 Дэн Консультант по недвижимости

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Другие комплексы
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Показать все Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,69 млн
Продажа - Проект Ривьера Эксклюзивные условия PRESAL согласованы для нашего агентства по первым 5 проданным квартирам. Первый морской путь - PRESAL - исключительные условия Редкая возможность на первой линии моря, всего в нескольких минутах от Тель-Авива. Ривьера - это исключительный роск…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м эта…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации