Жилой квартал Investissement hertzylia

Герцлия, Израиль
от
$874,665
;
6
ID: 34187
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Asher Barash

О комплексе

Квартира из 4 комнат рядом с Университетом Рейхмана. Миклат в здании. Сидит на очень приятной улице. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций. Очень много за аренду.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании …
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Нетания, Израиль
от
$924,825
Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и…
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации