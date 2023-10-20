  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$721,050
;
2
Оставить заявку
ID: 34139
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4-комнатная квартира 80м2, Кириат Хайовель, Иерусалим 10-й этаж, запланированы работы Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционерная гостиная, порошок шемеха, баллон с горячей водой, радиаторы, роликовые жалюзи Бронированная дверь, лифт Цена: 2.300,000sh

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Нагария, Израиль
от
$485,925
Жилой квартал Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,473
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$1,40 млн
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$721,050
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,49 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Показать все Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
В центре города, на стороне больших синагог, Рядом с Mamilla и David citadel HOTEL 7 минут ходьбы. В красивом роскошном здании с охраной 24/24, бассейном, тренажерным залом и джакузи. Очень хорошие 2 номера на продажу 45 м2 нетто (поверхность Израиля 52 м2) очень хорошо устроены и солнечные,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Пентхаус Duplex на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с видом на террасу 18 м2, обращенную к парку, 2 спальни и ванная комната и туалет, на полу большая терраса, родительский номер с гардеробной и подвалом и парковкой дополняют эту собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации