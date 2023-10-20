Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Квартира 3 с половиной комнаты, вторая морская линия
71 м2 + балкон 9 м2
Три с половиной штуки
4-й этаж
Экспозиция на западе - очень яркая
Парковочное пространство включено
Здание построено 3 года назад
Квартира уже арендована - идеально подходит для инвесторов
Возможность легко снять жильцов для переезда
Расположен на второй линии моря, в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Рядом с проспектом Ацмаут и всеми удобствами:
Трамвай и общественный транспорт
- Магазины, рестораны, кафе
- Синагоги
- Школы и ясли
Основные моменты квартиры:
Удобный балкон с открытым видом
- Открытая кухня и светлая гостиная
Новое здание, безопасное с лифтом
Тихий, востребованный и очень хорошо обслуживаемый
Редкая возможность – Чтобы посетить быстро.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
