Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Квартира 3 с половиной комнаты, вторая морская линия 71 м2 + балкон 9 м2 Три с половиной штуки 4-й этаж Экспозиция на западе - очень яркая Парковочное пространство включено Здание построено 3 года назад Квартира уже арендована - идеально подходит для инвесторов Возможность легко снять жильцов для переезда Расположен на второй линии моря, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Рядом с проспектом Ацмаут и всеми удобствами: Трамвай и общественный транспорт - Магазины, рестораны, кафе - Синагоги - Школы и ясли Основные моменты квартиры: Удобный балкон с открытым видом - Открытая кухня и светлая гостиная Новое здание, безопасное с лифтом Тихий, востребованный и очень хорошо обслуживаемый Редкая возможность – Чтобы посетить быстро.