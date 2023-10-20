Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

  1. Realting.com
Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
;
7
ID: 34905
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Квартира 3 с половиной комнаты, вторая морская линия 71 м2 + балкон 9 м2 Три с половиной штуки 4-й этаж Экспозиция на западе - очень яркая Парковочное пространство включено Здание построено 3 года назад Квартира уже арендована - идеально подходит для инвесторов Возможность легко снять жильцов для переезда Расположен на второй линии моря, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Рядом с проспектом Ацмаут и всеми удобствами: Трамвай и общественный транспорт - Магазины, рестораны, кафе - Синагоги - Школы и ясли Основные моменты квартиры: Удобный балкон с открытым видом - Открытая кухня и светлая гостиная Новое здание, безопасное с лифтом Тихий, востребованный и очень хорошо обслуживаемый Редкая возможность – Чтобы посетить быстро.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
