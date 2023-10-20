  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Иерусалим, Израиль
$2,649
10
ID: 34738
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Emek Refaim, 42

О комплексе

Français Français
Засекреченное здание, расположенное на тихой и зеленой улице Уникальная квартира с подлинным характером Иерусалима: высокие потолки, светлые и просторные Первый этаж, • 3 штуки + мезонин • Приблизительно 60 м2 • 1 ванная комната • Без мебели, кроме холодильника, шкафа, духовки и гардероба

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

