  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Ашдод, Израиль
от
$717,915
;
6
ID: 34103
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Новая программа недвижимости на 3 номера в Ашдоде - Доставка за 26 месяцев Откройте для себя исключительный проект недвижимости в самом сердце Ашдода, строительство которого запланировано всего за 26 месяцев. Эта новая резиденция высокого класса возвышается на 8 этажах и имеет привилегированное расположение: недалеко от большого олимпийского бассейна, нового стадиона Ашдод, магазинов, синагог, школ и транспортных средств. Море и его пляжи находятся всего в 5 минутах езды на машине. Предлагаем 3-х комнатные апартаменты, идеально рассчитанные на оптимальный комфорт: Просторный балкон Безопасная комната (Safe Room) Кондиционер Частная парковка в подвале Два лифта, включая один из Шаббата Программа также соблазняет своим исключительным графиком платежей: 5% при подписании контракта: 114 500 ILS (около 28 250 евро) 5% за 6 месяцев: 114 500 ILS (около 28 250 евро) Остаток на ключевых поставках за 26 месяцев Все без интереса или индексации – редкая возможность на израильском рынке недвижимости. Цены от ILS 2 290 000 (приблизительно 565 000 евро). Не упустите эту уникальную возможность стать владельцем одного из самых динамичных и перспективных районов Ашдода. Для получения дополнительной информации, планов и доступности, свяжитесь с нами сейчас.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
