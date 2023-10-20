Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Новая программа недвижимости на 3 номера в Ашдоде - Доставка за 26 месяцев Откройте для себя исключительный проект недвижимости в самом сердце Ашдода, строительство которого запланировано всего за 26 месяцев. Эта новая резиденция высокого класса возвышается на 8 этажах и имеет привилегированное расположение: недалеко от большого олимпийского бассейна, нового стадиона Ашдод, магазинов, синагог, школ и транспортных средств. Море и его пляжи находятся всего в 5 минутах езды на машине. Предлагаем 3-х комнатные апартаменты, идеально рассчитанные на оптимальный комфорт: Просторный балкон Безопасная комната (Safe Room) Кондиционер Частная парковка в подвале Два лифта, включая один из Шаббата Программа также соблазняет своим исключительным графиком платежей: 5% при подписании контракта: 114 500 ILS (около 28 250 евро) 5% за 6 месяцев: 114 500 ILS (около 28 250 евро) Остаток на ключевых поставках за 26 месяцев Все без интереса или индексации – редкая возможность на израильском рынке недвижимости. Цены от ILS 2 290 000 (приблизительно 565 000 евро). Не упустите эту уникальную возможность стать владельцем одного из самых динамичных и перспективных районов Ашдода. Для получения дополнительной информации, планов и доступности, свяжитесь с нами сейчас.