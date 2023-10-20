Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новая программа недвижимости на 3 номера в Ашдоде - Доставка за 26 месяцев
Откройте для себя исключительный проект недвижимости в самом сердце Ашдода, строительство которого запланировано всего за 26 месяцев. Эта новая резиденция высокого класса возвышается на 8 этажах и имеет привилегированное расположение: недалеко от большого олимпийского бассейна, нового стадиона Ашдод, магазинов, синагог, школ и транспортных средств. Море и его пляжи находятся всего в 5 минутах езды на машине.
Предлагаем 3-х комнатные апартаменты, идеально рассчитанные на оптимальный комфорт:
Просторный балкон
Безопасная комната (Safe Room)
Кондиционер
Частная парковка в подвале
Два лифта, включая один из Шаббата
Программа также соблазняет своим исключительным графиком платежей:
5% при подписании контракта: 114 500 ILS (около 28 250 евро)
5% за 6 месяцев: 114 500 ILS (около 28 250 евро)
Остаток на ключевых поставках за 26 месяцев
Все без интереса или индексации – редкая возможность на израильском рынке недвижимости.
Цены от ILS 2 290 000 (приблизительно 565 000 евро).
Не упустите эту уникальную возможность стать владельцем одного из самых динамичных и перспективных районов Ашдода. Для получения дополнительной информации, планов и доступности, свяжитесь с нами сейчас.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
