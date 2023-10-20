  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
;
4
ID: 34478
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Moshe Wilensky

О комплексе

Français Français
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей Апартаменты 6 номеров 156м2 + 12м2 террасный этаж 5, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планируемая доставка: начало 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
