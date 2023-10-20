Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
;
3
ID: 34656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

О комплексе

Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного местоположения. Детали собственности: 3 комнаты (2 спальни, включая безопасную комнату Mamad + гостиную) 2 ванные комнаты 4 этаж с лифтом 92,2 м2 внутри 28,2 м2 солнечной террасы 83,3 м2 частной крыши 2 частных парковочных места (роботизированная система) Пространство на крыше: Частный джакузи Открытая кухня и BBQ район Идеальное открытое пространство для получения, отдыха и наслаждения видом на город. Цена: 10 500 000 Для эксклюзивного посещения и получения более подробной информации свяжитесь с Premium Real Estate.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Сумма кредита
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
{{ paymentPerMonth }} USD
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$862,125
Жилой квартал Beau potentiel au centre de nahariya
Нагария, Израиль
от
$395,010
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
В районе Бейт-Хакерем (Yeffe Nof) исключительное здание, вмещающее всего 6 квартир, большой 6,5 пенсов наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт, непосредственно обслуживающий главную комнату, мастер-люкс, полная доступность, мамад и парковка. Очаровательная квартира дл…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для сем…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации