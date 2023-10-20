  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Rez de jardin

Жилой квартал Rez de jardin

Нагария, Израиль
$956,175
ID: 34751
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Большая садовая земля В новом районе Шимон Перес откройте для себя эти прекрасные 5 комнат на полу сада с редкими объемами: жилая площадь около 200 м2 и 170 м2 юго-западного открытого сада. Тишина, роскошь и конфиденциальность гарантированы В нескольких минутах ходьбы от центра города, железнодорожного вокзала, магазинов.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Жилой квартал Rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
4-комнатная квартира в Ашдоде «Youd Bet», в небольшом здании 5 этажей тихая, но в 2 шагах от всех удобств. Очень ухоженная, недавно отремонтированная ванная комната, Мирпесет, кондиционер, частная парковка, лифт
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Пентхаус 5 ПК 127 м + 60 м2 терраса 2 парковочных места Небольшое здание Полная нога Тихая улица
