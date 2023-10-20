  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne occasion

Жилой квартал Bonne occasion

Ашкелон, Израиль
от
$583,110
;
6
Оставить заявку
ID: 34702
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Лучшая цена для наших клиентов T4 от 1,860,000nis

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Toit prive
Иерусалим, Израиль
от
$2,90 млн
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$15,68 млн
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$573,705
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$583,110
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Показать все Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
Продается отремонтированная и светлая 3-комнатная квартира, идеально расположенная на третьей морской линии, в отремонтированном здании. Недвижимость очень хорошо поддерживается, идеально подходит для инвестиций или проживания. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 72 м2 Балкон…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Gunshot! на продажу rue Rogozin апартаменты для ремонта вид на море! Стоимость этого продукта после ремонта может превысить 3 миллиона рублей. Мамад, кондиционер, парковка, очень центральная. Здание с 2 лифтами, включая один из шабата
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации