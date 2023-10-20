Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Stop Case: 4-комнатная квартира в Ашдоде по непревзойденной цене. В самом сердце района "Далет", здание с лифтом, рядом со всем... Уже арендовано по 4200 шекелей (аренда 3,75%). Вокруг есть здания, которые были отремонтированы в «Тама 38»: добавление террасы, комнаты и полное опустошение и модернизация. А в этом случае уже существующая квартира может стать 5 номерами с террасой, в роскошном здании весь мрамор!!!