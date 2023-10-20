  1. Realting.com
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Ашдод, Израиль
от
$561,165
;
5
ID: 34573
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Zalman Aran, 13

О комплексе

Stop Case: 4-комнатная квартира в Ашдоде по непревзойденной цене. В самом сердце района "Далет", здание с лифтом, рядом со всем... Уже арендовано по 4200 шекелей (аренда 3,75%). Вокруг есть здания, которые были отремонтированы в «Тама 38»: добавление террасы, комнаты и полное опустошение и модернизация. А в этом случае уже существующая квартира может стать 5 номерами с террасой, в роскошном здании весь мрамор!!!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

