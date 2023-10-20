  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$815,100
;
7
ID: 34765
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

a Агамим, пентхаус 5 комнат площадью 130 м2 + терраса 70 м2. Небольшое здание с 2 владельцами. Очень вложен пентхаус, пергола 60 м2 полностью электрическая. Подвал и 2 парковочных места. Очень хороший бизнес

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

