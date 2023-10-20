Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Апартаменты Новые 4 номера с террасой - Рядом с центром Дизенгофа Недавно построенная квартира в привилегированном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного центра Тель-Авива. • 4 комнаты, 92 м2 • Просторная солнечная терраса 15 м2 • Гостиная с открытой кухней • Родительский люкс с частной ванной комнатой • Защищенная комната (Мамед) и другая комната • Дополнительная ванная комната и гостевой туалет 3-й этаж на 6 этаже с лифтом • Частная парковка Идеально подходит для жизни или инвестирования! Цена: 6 900 000 Цена за м2: 63 302