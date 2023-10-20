  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
;
8
ID: 34640
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Пинскер, 70

О комплексе

Français Français
Апартаменты Новые 4 номера с террасой - Рядом с центром Дизенгофа Недавно построенная квартира в привилегированном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного центра Тель-Авива. • 4 комнаты, 92 м2 • Просторная солнечная терраса 15 м2 • Гостиная с открытой кухней • Родительский люкс с частной ванной комнатой • Защищенная комната (Мамед) и другая комната • Дополнительная ванная комната и гостевой туалет 3-й этаж на 6 этаже с лифтом • Частная парковка Идеально подходит для жизни или инвестирования! Цена: 6 900 000 Цена за м2: 63 302

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
