Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Апартаменты Новые 4 номера с террасой - Рядом с центром Дизенгофа
Недавно построенная квартира в привилегированном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного центра Тель-Авива.
• 4 комнаты, 92 м2
• Просторная солнечная терраса 15 м2
• Гостиная с открытой кухней
• Родительский люкс с частной ванной комнатой
• Защищенная комната (Мамед) и другая комната
• Дополнительная ванная комната и гостевой туалет
3-й этаж на 6 этаже с лифтом
• Частная парковка
Идеально подходит для жизни или инвестирования!
Цена: 6 900 000
Цена за м2: 63 302
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
