  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique

Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique

Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
;
2
ID: 34355
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-люкс, балкон с великолепным видом из гостиной, парковка, 4 лифта, современная квартира, с аккуратной отделкой. Дело должно быть изъято!!!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
