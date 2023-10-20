Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique

Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-люкс, балкон с великолепным видом из гостиной, парковка, 4 лифта, современная квартира, с аккуратной отделкой. Дело должно быть изъято!!!