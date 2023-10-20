  1. Realting.com
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle

Ашкелон, Израиль
от
$329,175
;
10
ID: 34805
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Яфе Ноф, 25

О комплексе

на ашкелонской пристани, очень хорошая сделка, чтобы захватить 2 p из 40m2 полный вид на море с балконом, мамадой, лифтом и подземной парковкой

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

