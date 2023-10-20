Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Уникальный и тихий дуплекс, с ясным и зеленым видом на Старый город и новый город.
Высокие потолки.
Пол 1: просторная гостиная, кухня, столовая, спальня и ванная комната.
Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс, 2 ванные комнаты, большие офисные помещения.
Площадь поверхности: 180 м2
6 штук
Террасы: 65 м2 (большая терраса является кошерной для Souccot)
Солнечный водонагреватель
Кондиционер
нагревание
частично
Нет парковки
Расположен на 2-м этаже, около 20 шагов
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно