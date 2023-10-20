  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem

Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$6,897
;
9
Оставить заявку
ID: 34828
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Уникальный и тихий дуплекс, с ясным и зеленым видом на Старый город и новый город. Высокие потолки. Пол 1: просторная гостиная, кухня, столовая, спальня и ванная комната. Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс, 2 ванные комнаты, большие офисные помещения. Площадь поверхности: 180 м2 6 штук Террасы: 65 м2 (большая терраса является кошерной для Souccot) Солнечный водонагреватель Кондиционер нагревание частично Нет парковки Расположен на 2-м этаже, около 20 шагов

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$815,100
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Вы просматриваете
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,897
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Проект U Bat Yam Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма. Эти башни…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$463,980
В настоящее время мы предлагаем исключительную программу в Рамот Йорам - Netivot, расширяющаяся область, которая сочетает в себе качество жизни, природу и современный комфорт. Что предлагает проект: • 3-5-комнатные квартиры, пентхаусы и первый этаж • Привлекательные цены: от 1 320 000 • Выс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изы…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации