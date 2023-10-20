  1. Realting.com
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Ашдод, Израиль
от
$1,18 млн
;
10
ID: 34716
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Zahal

О комплексе

Продается - Исключительная 4-комнатная квартира в Ашдоде, Резиденция Димри Расположенная на 12-м этаже самой востребованной резиденции Ашдода, эта 4-комнатная квартира соблазнит вас своими объемами, расположением и захватывающим видом на море. С впечатляющей площадью 148 м2, с террасой 15 м2, обращенной к морю, это свойство предлагает яркую, просторную и элегантную среду обитания. Он включает в себя щедрую гостиную, открытую кухню, три спальни, включая мастер-люкс, мамад (безопасная комната), полный кондиционер и частное парковочное место. Резиденция Димри предлагает первоклассные услуги: великолепный бассейн, сауна, современный тренажерный зал, повышенная безопасность и ухоженные общие зоны. Идеально расположен, недалеко от магазинов, школ, транспорта и в нескольких минутах от пляжей. Редкий товар на рынке. Посещение только по назначению.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
