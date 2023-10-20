  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
;
8
ID: 34390
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bnei Moshe, 21

О комплексе

В 25 rue Bnei Moshe, всего в нескольких шагах от Иегуды Маккаби, превосходная квартира T3 продается исключительно. Около 74 м2 жилой площади, очень светлая. Просторный, элегантный и отремонтированный. Полтора этажа без лифта. Тихая улица.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
