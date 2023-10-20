Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
;
2
ID: 34726
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

Прекрасный 2. номера + балкон; полностью сделанный известным дизайнером-архитектором в престижном проекте Йосси Авраами в NOGA, лицом к пляжу, в окружении модных кафе, ресторанов, винных баров, мастерских художников и театра. Доступ в рабочее пространство, тренажерный зал и зал для пилатеса, 24/7 охрана.

