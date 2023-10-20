  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Raanana est immeuble recent

Жилой квартал Raanana est immeuble recent

Раанана, Израиль
от
$1,14 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 34364
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    HaHashmonaim, 18

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира из 4 комнат расположена на улице Макаби в Раанане. Новое здание. Парковка в подвале. 4 этажная терраса Soukka

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$879,054
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$993,795
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$438,900
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,14 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Герцог 21 Кирьят Шмуэль, начало Рехавии 6-й этаж лифт 3-комнатная квартира Ванная комната с душем Балкон с потрясающим видом Частная крыша с открытой кухней, джакузи и захватывающим видом Защищенная комната (Мамед) Полностью меблированный Архитектурный дизайн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Показать все Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
4 комнаты терраса сокка Небольшое здание Четвертый этаж соседний погреб агамим Вид на парк Здание чувствует Хороший промоутер
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2 Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты 5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации