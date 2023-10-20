Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи.
В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря.
Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая дизайн, комфорт и качество жизни на самом высоком уровне.
Этот дом был перестроен и спроектирован архитектором Мануэлем Загури (по классификации из Безалеля).
С площадью 266 м2 (на поверхности 110 м2) он простирается на 4 уровня:
• Первый этаж: 76 м2 открытого жилого пространства с функциональной и оборудованной кухней и большими окнами с видом на внутренний двор.
• Пол площадью 73 м2 включает 3 спальни: 2 детские спальни и роскошный мастер-люкс с большой яркой ванной комнатой и очаровательным балконом с видом на внутренний двор.
• Под крышей: 36 м2 с возможностью создания офиса, студии или дополнительного люкса.
Просторный подвал площадью 82 м2, который может вместить различные мероприятия: домашний кинотеатр, тренажерный зал или частное жилье.
В подвал входит мамочка!
Частный двор площадью 33 м2, идеально подходит для приема, организации летних ужинов или отдыха в покое.
Крытая частная парковка: настоящая привилегия в самом центре района.
На зарезервированной парковке можно припарковать дополнительный автомобиль перед домом.
Тель-Авив, Израиль
