Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря. Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая дизайн, комфорт и качество жизни на самом высоком уровне. Этот дом был перестроен и спроектирован архитектором Мануэлем Загури (по классификации из Безалеля). С площадью 266 м2 (на поверхности 110 м2) он простирается на 4 уровня: • Первый этаж: 76 м2 открытого жилого пространства с функциональной и оборудованной кухней и большими окнами с видом на внутренний двор. • Пол площадью 73 м2 включает 3 спальни: 2 детские спальни и роскошный мастер-люкс с большой яркой ванной комнатой и очаровательным балконом с видом на внутренний двор. • Под крышей: 36 м2 с возможностью создания офиса, студии или дополнительного люкса. Просторный подвал площадью 82 м2, который может вместить различные мероприятия: домашний кинотеатр, тренажерный зал или частное жилье. В подвал входит мамочка! Частный двор площадью 33 м2, идеально подходит для приема, организации летних ужинов или отдыха в покое. Крытая частная парковка: настоящая привилегия в самом центре района. На зарезервированной парковке можно припарковать дополнительный автомобиль перед домом.