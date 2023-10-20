  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34367
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Neve Shalom, 22

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря. Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая дизайн, комфорт и качество жизни на самом высоком уровне. Этот дом был перестроен и спроектирован архитектором Мануэлем Загури (по классификации из Безалеля). С площадью 266 м2 (на поверхности 110 м2) он простирается на 4 уровня: • Первый этаж: 76 м2 открытого жилого пространства с функциональной и оборудованной кухней и большими окнами с видом на внутренний двор. • Пол площадью 73 м2 включает 3 спальни: 2 детские спальни и роскошный мастер-люкс с большой яркой ванной комнатой и очаровательным балконом с видом на внутренний двор. • Под крышей: 36 м2 с возможностью создания офиса, студии или дополнительного люкса. Просторный подвал площадью 82 м2, который может вместить различные мероприятия: домашний кинотеатр, тренажерный зал или частное жилье. В подвал входит мамочка! Частный двор площадью 33 м2, идеально подходит для приема, организации летних ужинов или отдыха в покое. Крытая частная парковка: настоящая привилегия в самом центре района. На зарезервированной парковке можно припарковать дополнительный автомобиль перед домом.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$498,465
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,42 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Жилой квартал Exceptionnel rare
Раанана, Израиль
от
$2,47 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
4-комнатная квартира в Кирьят-Йовеле, недалеко от района Бейт-Ваган. С потенциалом проекта обновления городов (Pinouy-Binouy) уже подписались 60% совладельцев. Реальная возможность захватить!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$15,68 млн
Аутентичный арабский дом 720/1000 м2, много характера, сад, терраса, высокие купольные потолки, огромная земля, великолепный вид на крышу, 8 частных парковочных мест
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Показать все Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации