  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
;
7
ID: 34446
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahalat Binyamin

О комплексе

Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне. Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа. Засекреченное и восстановленное здание, Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + балкон 4 м2. 1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие потолки, аккуратный дизайн, лифт. Мамад на каждом этаже, Ночная парковка (17:00-10:00). Цена: 4 250 000 шекелей. Идеальное основное место жительства или премиальная нога-земля в Тель-Авиве.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
