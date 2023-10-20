Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне.
Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа.
Засекреченное и восстановленное здание,
Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + балкон 4 м2.
1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие потолки, аккуратный дизайн, лифт.
Мамад на каждом этаже,
Ночная парковка (17:00-10:00).
Цена: 4 250 000 шекелей.
Идеальное основное место жительства или премиальная нога-земля в Тель-Авиве.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно