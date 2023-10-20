  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Spacieux

Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34867
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Каспи, 14

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам 4 воздушные направления 4 ванные комнаты стоянка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Хадера, Израиль
от
$529,815
Вы просматриваете
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
Продается исключительно: новая квартира 14, Фишман Маймон Стрит Тихая и престижная улица нового севера, недалеко от площади Рабина, школ, яслей и культурно-досуговых центров. В новом здании (поставка запланирована на 2024 год) проект фирмы Кринского Готлиба. Просторная 3-комнатная квартира Н…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В район…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации