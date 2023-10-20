  1. Realting.com
  Израиль
  Ашдод
  Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$4,67 млн
;
16
ID: 34714
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Таршиш

О комплексе

Независимая первая линия - Independent First Line Вилла Столкновение с морем в Ашдоде Адрес: Ашдод, Израиль Откройте для себя эту исключительную виллу перед Средиземным морем, предлагающую уникальную среду обитания, сочетающую роскошь, комфорт и современность. Идеально расположенная в Ашдоде, эта престижная недвижимость предлагает несравненный образ жизни с качественными удобствами. Основные характеристики: Жилая площадь: 425 м2 на 3 уровнях, соединенных частным лифтом для легкого доступа на каждый этаж. Земля: 300 м2, с ландшафтным садом и террасой с потрясающим видом на море. Пул бесконечности: Наслаждайтесь бесконечным бассейном, с видом на море, для беспрецедентного плавания. Панорамный вид на море: Каждый уровень предлагает захватывающий вид на море, с окнами на высоте потолка, которые пропускают обильное естественное освещение. Дизайн и услуги: Интерьер виллы был спроектирован с использованием высококачественных материалов, безупречной отделки и современной планировки, предлагая открытые и яркие жилые помещения. Безопасность и комфорт: Высококачественные системы безопасности, централизованное кондиционирование воздуха, напольное отопление и домашняя автоматизация последнего поколения для оптимального комфорта. Внутреннее распределение: Первый этаж: Большая гостиная с видом на море, элегантная столовая, американская кухня, полностью оборудованная современной техникой, а также офисное помещение. Первый этаж: 3 роскошные спальни, каждая с ванной комнатой и видом на море. Мастер-люкс имеет просторную гардеробную и частную террасу. Второй этаж: прямой доступ к террасе на крыше и исключительный панорамный вид. Подвал: Универсальное пространство, которое можно использовать в качестве игровой комнаты, домашнего кинотеатра или четвертой спальни. Эта исключительная вилла является пристанищем мира, где каждая деталь была разработана, чтобы предложить необыкновенный жизненный опыт. Не пропустить: Редкая недвижимость на рынке, с идеальным расположением в Ашдоде. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или частного визита. Хотите виллу, где море станет вашим садом? Это редкое свойство ждет вас.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Превосходная отремонтированная 4-комнатная квартира в самом сердце Тель-Авива Редкая на рынке, эта квартира предлагает исключительное расположение с высококлассными услугами. Детали собственности: Площадь поверхности: 120 м2 4 просторных номера 1-й этаж с лифтом Основные моменты: Большая …
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Ашкелон, Израиль
от
$1,19 млн
вилла в Барнеа 5 комнат с подвалом жилой участок 420 м2
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
