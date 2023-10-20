Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Независимая первая линия - Independent First Line Вилла Столкновение с морем в Ашдоде Адрес: Ашдод, Израиль Откройте для себя эту исключительную виллу перед Средиземным морем, предлагающую уникальную среду обитания, сочетающую роскошь, комфорт и современность. Идеально расположенная в Ашдоде, эта престижная недвижимость предлагает несравненный образ жизни с качественными удобствами. Основные характеристики: Жилая площадь: 425 м2 на 3 уровнях, соединенных частным лифтом для легкого доступа на каждый этаж. Земля: 300 м2, с ландшафтным садом и террасой с потрясающим видом на море. Пул бесконечности: Наслаждайтесь бесконечным бассейном, с видом на море, для беспрецедентного плавания. Панорамный вид на море: Каждый уровень предлагает захватывающий вид на море, с окнами на высоте потолка, которые пропускают обильное естественное освещение. Дизайн и услуги: Интерьер виллы был спроектирован с использованием высококачественных материалов, безупречной отделки и современной планировки, предлагая открытые и яркие жилые помещения. Безопасность и комфорт: Высококачественные системы безопасности, централизованное кондиционирование воздуха, напольное отопление и домашняя автоматизация последнего поколения для оптимального комфорта. Внутреннее распределение: Первый этаж: Большая гостиная с видом на море, элегантная столовая, американская кухня, полностью оборудованная современной техникой, а также офисное помещение. Первый этаж: 3 роскошные спальни, каждая с ванной комнатой и видом на море. Мастер-люкс имеет просторную гардеробную и частную террасу. Второй этаж: прямой доступ к террасе на крыше и исключительный панорамный вид. Подвал: Универсальное пространство, которое можно использовать в качестве игровой комнаты, домашнего кинотеатра или четвертой спальни. Эта исключительная вилла является пристанищем мира, где каждая деталь была разработана, чтобы предложить необыкновенный жизненный опыт. Не пропустить: Редкая недвижимость на рынке, с идеальным расположением в Ашдоде. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или частного визита. Хотите виллу, где море станет вашим садом? Это редкое свойство ждет вас.