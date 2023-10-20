  1. Realting.com
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye

Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
;
9
ID: 34739
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Martin Luther King

О комплексе

Индивидуальный дом в самом сердце Иерусалима, расположенный в очень престижном районе 9 штук 4 ванные комнаты 5 туалетов 517 м2 Безопасное укрытие (Мамед) и хранилище 310 м2 сад Высокие высоты потолков Просторный и яркий

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
