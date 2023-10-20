Жилой квартал Haut standing

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Северный сад
Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, который включает в себя 10 зданий от 6 до 8 этажей, каждое здание с 3 квартирами. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями и легким доступом к муниципальному бассейну и теннисному корту поблизости. Комплекс расположен рядом с различными учебными заведениями, торговым центром, рекреационно-оздоровительными комплексами и рядом с основными маршрутами движения.
Электричество
- Трифа
Подготовка к мини-центральному кондиционеру
- Телевизионный интерком
Пункты связи: телефон и телевидение в каждой комнате
-Подготовка потолочного вентилятора в номерах
Выключатель на входе, чтобы включить и выключить все освещение в доме
-Власть для электрического радиатора
- Апартаментная система для мониторинга и контроля энергопотребления
Качественные межкомнатные двери
Электрические жалюзи (за исключением ванных комнат и ванных комнат)
- в сухих комнатах, гранитный пол керамический 60/60 В квартирах 5, номерах и квартирах с садом - в сухих комнатах этаж гранитный фарфор 80/80
-Террасный кран
Квартира 3 шт.
от 1,590 000 Nis и 1.632.000 Nis (некоторые с подвалом и кондиционером)
4 шт. от 1,850.000 ниш
Для получения дополнительной информации не стесняйтесь!
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
