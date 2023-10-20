Жилой квартал Haut standing

Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, который включает в себя 10 зданий от 6 до 8 этажей, каждое здание с 3 квартирами. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями и легким доступом к муниципальному бассейну и теннисному корту поблизости. Комплекс расположен рядом с различными учебными заведениями, торговым центром, рекреационно-оздоровительными комплексами и рядом с основными маршрутами движения. Электричество - Трифа Подготовка к мини-центральному кондиционеру - Телевизионный интерком Пункты связи: телефон и телевидение в каждой комнате -Подготовка потолочного вентилятора в номерах Выключатель на входе, чтобы включить и выключить все освещение в доме -Власть для электрического радиатора - Апартаментная система для мониторинга и контроля энергопотребления Качественные межкомнатные двери Электрические жалюзи (за исключением ванных комнат и ванных комнат) - в сухих комнатах, гранитный пол керамический 60/60 В квартирах 5, номерах и квартирах с садом - в сухих комнатах этаж гранитный фарфор 80/80 -Террасный кран Квартира 3 шт. от 1,590 000 Nis и 1.632.000 Nis (некоторые с подвалом и кондиционером) 4 шт. от 1,850.000 ниш Для получения дополнительной информации не стесняйтесь!