Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied

Быстро растущий прибрежный город Натанья соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью. Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы на 130 м2. Расположенный на 7-м этаже, он имеет хорошую террасу площадью 16 м2, идеально подходящую для наслаждения на открытом воздухе круглый год. ✔️ Парковка ✔️ пещера ✔️ Хорошая зона приема ✔️ Семейный потенциал или вторичное проживание Это реальная возможность для сектора.