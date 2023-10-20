  1. Realting.com
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied

Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
;
5
ID: 34326
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Кикар ХаАцмаут, 3

О комплексе

Быстро растущий прибрежный город Натанья соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью. Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы на 130 м2. Расположенный на 7-м этаже, он имеет хорошую террасу площадью 16 м2, идеально подходящую для наслаждения на открытом воздухе круглый год. ✔️ Парковка ✔️ пещера ✔️ Хорошая зона приема ✔️ Семейный потенциал или вторичное проживание Это реальная возможность для сектора.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

