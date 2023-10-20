Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Роскошная квартира на продажу
4,5 комнаты
Исключительная резиденция очень высокого класса, расположенная в самом сердце Намаль-де-Тель-Авива, откуда открывается потрясающий панорамный вид на море, определенно беспрепятственный.
Подробности о собственности
Площадь внутренней поверхности: 177 м2
Балкон: 18 м2
Пол: 6-й
Парковка: 2 места
Состояние: полностью меблированный
Вид: Открытый вид на Средиземное море
Высококачественные услуги и отделка
Дизайн мебели Полтрона Фрау
Электрическая система домашней автоматизации Стекло по всей квартире
Наземное отопление во всех водоемах
Аудиосистема интегрирована в потолок в гостиной
Цена: 20 800 000
Премиальная недвижимость
Агентские сборы: 2% + НДС
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно