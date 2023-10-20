  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
;
4
ID: 34657
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Роскошная квартира на продажу 4,5 комнаты Исключительная резиденция очень высокого класса, расположенная в самом сердце Намаль-де-Тель-Авива, откуда открывается потрясающий панорамный вид на море, определенно беспрепятственный. Подробности о собственности Площадь внутренней поверхности: 177 м2 Балкон: 18 м2 Пол: 6-й Парковка: 2 места Состояние: полностью меблированный Вид: Открытый вид на Средиземное море Высококачественные услуги и отделка Дизайн мебели Полтрона Фрау Электрическая система домашней автоматизации Стекло по всей квартире Наземное отопление во всех водоемах Аудиосистема интегрирована в потолок в гостиной Цена: 20 800 000 Премиальная недвижимость Агентские сборы: 2% + НДС

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

