  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 34329
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Элиягу Голомб

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
супер-оппортунистический Последняя земля для продажи в Hertzelya ayeroka. 560 м2 Частная земля очень хорошо расположен, недалеко от Раананы, школ, синагог, магазинов Возможность построить 2 коттеджа или большую виллу Не дай этой возможности пройти и позвони мне.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,665
Вы просматриваете
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$454,575
Трехкомпонентный jardin rez avec bei jardin
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый! Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Показать все Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Отличная 4-комнатная квартира в Rova Misrad Hahouts. Эта великолепная квартира площадью 111 м2, идеально расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, предлагает исключительную среду проживания, сочетающую в себе современный комфорт и спокойную атмосферу. Просторная светлая г…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации