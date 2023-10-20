  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Dans un bel immeuble

Жилой квартал Dans un bel immeuble

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
;
10
ID: 34874
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    ХаНевиим, 31

О комплексе

Français Français
В центре ХаНевиим. Идеальное здание для инвестиций (аренда 10 000 шекелей) или проживание там. 3 комнаты, 70 м2, 3 этаж с лифтом, балкон 10 м2. Парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$993,795
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Quartier calme
Ашдод, Израиль
от
$674,025
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентха…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новые только для продажи! Расположение: 46 Yehoshua Улица Бена Нана Рядом с престижным Базельским комплексом В здании под реконструкцией (Тама 1) В настоящее время принадлежит Ohana Group. Красивая 2-комнатная квартира площадью 66 м2 будет доступна (3 возможных варианта) Первый этаж Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
3-комнатная квартира в центре города в очень ухоженном здании, на 3-м и последнем этаже, предлагая тихую и приятную среду обитания. Идеально подходит для инвестиций или основной резиденции
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
